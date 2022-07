சர்ச்சையான தொழுகை.. பாய்ந்த வழக்கு.. மத பிரார்த்தனைகளுக்கு தடை விதித்த உத்தர பிரதேச லுலு மால்!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் லக்னோவில் புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ள லுலு மாலில் தொழுகை நடத்தியது சர்ச்சையானது. இதுதொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில் மாலில் மதம்சார்ந்த பிரார்த்தனைகளுக்கு அனுமதியில்லை என அந்த மால் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் லுலு மால் புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த லுலு மாலை ஜூலை 10ல் பாஜக முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் திறந்து வைத்தார்.

மொத்தம் 300 சில்லரை விற்பனை கடைகளுடன் பிரமாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ள இந்த மாலுக்கு தினமும் ஏராளமான வாடிக்கையாளர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.

லுலு மாலில் தொழுகை.. பொருள் வாங்காமல் புறக்கணிக்க பிரசாரம் செய்யும் இந்து அமைப்பு

English summary

Namaz Controversy over at the newly opened Lulu Mall in Lucknow, Uttar Pradesh. While the police have registered a case in this regard, the mall management has announced that religious prayers are not allowed in the mall.