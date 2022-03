கருத்துக் கணிப்புகள் பற்றி கவலையில்லை... உ.பியில் நாங்கள் தான் ஆட்சியமைப்போம்- அகிலேஷ் நம்பிக்கை

Lucknow

oi-Jeyalakshmi C

லக்னௌ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் பெரும்பான்மையுடன் நாங்கள்தான் வெற்றி பெறுவோம். 300 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று சமாஜ்வாதி தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் என சமாஜ்வாதி கட்சித்தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கூறியுள்ளார். தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளைப் பற்றி கவலையில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தராகண்ட், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநில சட்டசபைத் தேர்தல்கள் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. வரும் 2024ல் நடைபெற உள்ள லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக இந்த 5 மாநில தேர்தல்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் மொத்தமுள்ள 403 தொகுதிகளுக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது. இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு நேற்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்த நிலையில், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன.

உத்தரப் பிரதேச தேர்தல்.. 6ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் 57 தொகுதிகளில் இன்றுடன் பிரசாரம் நிறைவு

English summary

In Uttar Pradesh, we will win with a majority. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has said he will form a Samajwadi Party-led coalition government after winning more than 300 seats.