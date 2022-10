உ.பி காவல்துறை அலட்சியம்.. கூட்டு பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு ஆளான சிறுமி தற்கொலை

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளான பள்ளி சிறுமி தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், தலைநகர் லக்னோவில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் குற்றவாளிகளை பிடிக்க காவல்துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கை திருப்திகரமானதாக இல்லையென்று பெற்றோர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

இதற்கு முன்னர் 19 வயது மாணவி ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

