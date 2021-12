மனசே உருகுது.. விங் கமாண்டர் பிருத்வி இறுதி சடங்கில்.. அப்பா தொப்பியை எடுத்து தலையில் வைத்த மகன்!

Lucknow

லக்னோ: நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்கடன் பயிற்சி மையம் அருகில் காட்டேரி எனும் அடர்ந்த காட்டு பகுதி அருகே ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானது. இந்த கோர விபத்தில் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி மதுலிகா ராவத் உள்ளிட்ட 13 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

இந்த பயங்கர விபத்தில் விமானப்படை கேப்டன் வருண் சிங் மட்டும் படுகாயத்துடன் உயிர் தப்பினார். அவருக்கு ராணுவ மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக விமானப்படை தெரிவித்துள்ளது.

Salute from a son! Young son of IAF Wing Commander Prithvi Singh Chauhan salutes his father’s mortal remains after wearing his IAF cap during the final journey. The officer was pilot of the chopper which unfortunately crashed killing 13 onboard. pic.twitter.com/84Glzq9zSY

The father's cap was taken by his son during the funeral of the wing commander who died in a helicopter crash, much to the chagrin of those present. This act of the boy is going viral on the social media