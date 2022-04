மணமகனுக்கு “பளார்” விட்ட மணமகள்! கலவர காடான கல்யாண வீடு! என்ன கொடுமை சார் இது? அதிர்ச்சி வீடியோ..!

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் திருமண விழாவின்போது நூற்றுக்கணக்கான விருந்தினர்கள் முன்னிலையில் மணமகனை மணமகள் கன்னத்தில் பளார் என அறை விட்ட சம்பவம் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

தற்போதைய இணைய உலகில் ஒவ்வொரு நாளும் பலவகையான நிகழ்ச்சிகளை கண்முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது செல்போன்கள்.

பிறந்த குழந்தை முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரின் கைகளிலும் தற்போது செல்போன்கள் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதனை மறக்க முடியாது.

English summary

The incident of the bride leaving the room with a punch on groom's cheek in the presence of hundreds of guests during the wedding ceremony in the state of Uttar Pradesh is spreading fast on the internet.