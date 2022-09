உத்தர பிரதேசத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு இடமே கிடையாது.. யோகி ஆதித்யநாத் திட்டவட்டம்

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் குற்ற சம்பவத்திற்கும் குற்றவாளிகளுக்கும் இடமே கிடையாது என்று அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரித்துள்ளார். இதேபோல் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்க போர்க்கால நடைமுறை பின்பற்றப்படும் என்றும் யோகி ஆதித்யநாத் கூறியுள்ளார்.

உத்தர பிரதேசத்தின் பாக்பத் மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சூழல் குறித்து அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் ஆய்வு செய்தார்.

காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை குறித்து கேட்டறிந்த பிறகு பேசிய யோகி ஆதித்யநாத், ''உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் கிரைம் கிரிமினல்களுக்கு இடம் கிடையாது. எந்த ஒரு சூழலிலும் குற்றவாளிகளை தப்ப விடமாட்டோம்'' என்றார்.

