“இதை கட்டலைனா ரத்தம் கக்கி சாவீங்க“.. உ.பி மருத்துவமனையில் மந்திரவாதியை வைத்து சிகிச்சை.. கொடுமை

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் அவசர சிகிச்சை பிரிவு வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நோயாளிகளுக்கு பேயோட்டும் மந்திரவாதிகள் சிகிச்சை அளித்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்த வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவிய நிலையிலும் இது தொடர்பாக மாவட்ட நிர்வாகம் எந்த விளக்கத்தையும் அளிக்கவில்லை.

மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பில் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பவம் உண்மையெனில் ஊழியர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளது.

English summary

In the state of Uttar Pradesh, the incident of exorcists treating patients who were admitted to the emergency department ward of government hospitals has caused great shock. The district administration has not given any explanation in this regard despite the fact that the videos of this incident have spread rapidly on social media. The hospital management has denied these allegations. It also said that if the incident is true, appropriate action will be taken against the employees.