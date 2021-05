ஹாஸ்பிடலில் மனைவிக்கு படுக்கையில்லை: எனக்கே இப்படினா எளியமக்களின் நிலை? பொங்கிய உ.பி. பாஜக எம்.எல்.ஏ

Lucknow

லக்னோ: கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளான தனது மனைவி ஆக்ராவில் உள்ள எஸ்.என் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 3 மணி நேரமாக படுக்கைக்கு காத்திருந்தார் என்று உத்தர பிரதேச பா.ஜ.க எம்.எல்.ஏ ராம்கோபால் லோதி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் கொரோனா வைரஸின் கொடிய ஆக்டோபஸ் கரங்கள் கொடூரமாக பரவி கிடக்கிறது. முதல் அலையை விட 2-வது அலையின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது.

பல்வேறு மாநிலங்களில் மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள் தட்டுப்பாடு, ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு என நாடே தள்ளாடி வருகிறது.

