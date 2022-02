அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம்: உபி.யில் அதிரடியாக அறிவித்த அமித்ஷா

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால், விவசாயிகள் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு மின் கட்டணம் செலுத்தத் தேவையில்லை என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைக்காக இதுவரை இரண்டுகட்ட தேர்தல்கள் நடந்துள்ளன. அடுத்த கட்டத் தேர்தலுக்காக பிரசாரங்கள் சூடுபிடித்திருக்கின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் தற்போது பாஜக ஆட்சியில் இருக்கிறது. மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதற்காக பாஜக மாநிலம் முழுவதும் பிரசாரம் செய்துவருகின்றது.

English summary

Home Minister Amit Shah has said that if the BJP returns to power in Uttar Pradesh, farmers will not have to pay electricity bills for the next five years.