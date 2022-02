70 வருடமாக குடிக்க தண்ணி இல்லாம இருந்தாங்க.. பிரசாரத்தில் எதிர்கட்சிகளை சாடிய யோகி ஆதித்யநாத்

Lucknow

லக்னோ: கடந்த 70 ஆண்டுகளாக உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆட்சி செய்த கட்சிகள் மக்களுக்கு குடிதண்ணீர் வசதிகூட ஏற்படுத்தாலம் இருந்தன என்று உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் இரண்டு கட்ட தேர்தல் முடிவடைந்துள்ளது. மூன்றாவது கட்ட தேர்தல் வரும் 20ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர தொடர் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் என உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் களம் பாஜக நட்சத்திரங்களால் நிரம்பி வருகிறது.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that the parties that have ruled Uttar Pradesh for the last 70 years should not provided drinking water to the people.