உத்தர பிரதேசத்தில் உதயமாகப் போகும் "மும்பை.." வாக்குறுதி கொடுத்த யோகி ஆதித்யநாத்!

லக்னோ: மும்பை திரைப்பட நகரத்தை உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு கொண்டு வருவோம் என்று உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதற்கட்ட தேர்தல் முடிவடைந்திருக்கும் நிலையில், அங்கு அனைத்து கட்சிகளும் அனல் பறக்கும் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அடுத்து நடைபெறவுள்ள இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலுக்காக தீவிர பிரசாரத்தில் இறங்கியுள்ளார். ஒரே நாளில் பல்வேறு பொதுக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.

Uttar Pradesh election: We are bringing Mumbai's film city here. Youth will get opportunity to work in the films says UP CM Yogi Adityanath in Kasganj