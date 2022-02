நாட்டை விடுவிப்போம்,வெளியே வந்து வாக்களியுங்கள்- உபி முதற்கட்ட தேர்தல் குறித்து ராகுல் காந்தி ட்வீட்

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: நாட்டை அனைத்து அச்சங்களிலிருந்தும் விடுவிப்போம். வெளியே வந்து வாக்களியுங்கள் என உத்தரப்பிரதேச முதற்கட்ட தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி ட்வீட் செய்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் முதல் கட்டமாக இன்று 58 தொகுதிகளில் காலை 7 மணிக்கு வாக்குப் பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கொரோனா கட்டுப்பாடுகளைப் பின்பற்றி இன்று மாலை 6 மணிவரை வாக்குப் பதிவு நடைபெறும்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் காலை முதல் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகிறார்கள். செல்பி எடுப்பதற்கு தனி இடம், வாக்களிப்பவர்களுக்கு பூங்கொத்து கொடுப்பது என இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் செயல்படுத்தி வருகிறது.

TN BJP: தமிழக பாஜக ஆபீசில் பெட்ரோல் குண்டு வீசியது ஏன் தெரியுமா?.. கைதான வினோத் பரபரப்பு வாக்குமூலம்

English summary

First phase of Assembly elections in Uttar Pradesh, former Congress chief Rahul Gandhi urged people to vote to free the country . "Free the country from every fear- Come out, vote!" the Congress leader tweeted.