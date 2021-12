உ.பி. சட்டசபை தேர்தல்.. 1 கோடி மாணவர்களுக்கு அடித்த "ஜாக்பாட்.." யோகி அறிவிப்பை பாருங்க!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெறுகிறது. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான பா.ஜ.க அரசு ஆட்சியை தக்க வைக்க தீவிரம் காட்டி வருகிறது. உ.பி.யில் பா.ஜ.கவுக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க ஆயத்தமாக உள்ளது.

நாங்களும் இருக்கிறோம் என்று காங்கிரசும் ஒரு பக்கம் கோதாவில் இருக்கிறது. உ.பி தேர்தலைஒட்டுமொத்த நாடே எதிர்பார்த்து வரும் நிலையில் மேற்கண்ட இந்த 3 கட்சிகளும் இப்போதே தேர்தல் பணிகளை தொடங்கி விட்டன.

The UP government has decided to provide free smartphones and tablets to 1 crore college students in their final year in UP. The UP government has announced that smartphones and tablets will be distributed to one lakh final year college students in the first phase on December 25, the birthday of Atal Bihari Vajpayee