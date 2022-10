முலாயம் சிங் மரணம்.. 3 நாள் துக்கம் அனுசரிக்கும் உபி அரசு! அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்கு - யோகி

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சரும் சமாஜ்வாடி கட்சித் தலைவருமான முலாயம் சிங் யாதவ் காலமான நிலையில் உபி அரசு சார்பில் 3 நாட்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அறிவித்துள்ளார்.

வட இந்தியாவில் சக்திவாய்ந்த கட்சிகளில் ஒன்றான சமாஜ்வாடி கட்சியை நிறுவியவர் முலாயம் சிங் யாதவ். இந்திய அளவில் அனுபவமும், பலமும் வாய்ந்த அரசியல்வாதியாக பார்க்கப்படுகிறார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் 1989 ஆம் ஆண்டு முதல் 1991 ஆம் ஆண்டு வரையிலும், 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் 1995 ஆம் ஆண்டு வரையிலும், 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் 2007 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் என 3 முறை முதலமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார்.

இந்தியாவுக்கே ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பு.. முலாயம் சிங் மறைவுக்கு ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு இரங்கல்

English summary

Yogi Adityanath announced that, UP govt mourn 3 days for the demise of Mulayam singh yadav. He said that, "The demise of former Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Mulayam Singh Yadav ji is extremely sad. His death marked the end of a major pillar of socialism and a struggling era. I pray to God for the peace of the departed soul and express my condolences to the bereaved family and supporters."