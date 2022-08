உத்தர பிரதேசத்திற்கு புதிய தலைவர்.. பாஜக களமிறக்கிய மூத்த அமைச்சர்.. 2024 தேர்தலுக்கு வியூகம்?

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தின் மாநில பாஜகவின் புதிய தலைவராக அமைச்சர் பூபேந்திர சவுத்ரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஜாட் சமூகத்தின் தலைவராக இருக்கும் பூபேந்திர சவுத்ரி, நேற்று இரவு பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டாவை சந்தித்த நிலையில் தற்போது தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜாட் சமூகம் மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 25 இடங்களில் செல்வாக்கு பெற்றுள்ள சமூகமாகும் இருக்கும் நிலையில் இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பது கவணிக்கத் தக்கதாக உள்ளது.

இதற்கு முன்னதாக தலைவராக பணியாற்றிய ஸ்வதந்தர் தேவ் சிங் யோகி ஆதித்யநாத் அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ள நிலையில் தற்போது பூபேந்திர சவுத்ரி புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

(உத்தரப் பிரதேச அமைச்சர் பூபேந்திர சவுத்ரி அம்மாநில பாஜக தலைவராக நியமனம்): Mr Singh is from Western UP's Jat community and has reportedly been appointed to consolidate Jat cotes for the 2024 look Sabha elections.