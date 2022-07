இந்து கடவுள் போட்டோ இருந்த பேப்பரில் சிக்கன் வியாபாரம்.. உத்தர பிரதேசத்தில் முஸ்லிம் வியாபாரி கைது

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் இந்து கடவுள்களின் படங்கள் இருந்த பேப்பரில் சிக்கன் வியாபாரம் செய்த தாலிப் உசேன் கைது செய்யப்பட்டார். இவர் மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் சம்பாலில் வசித்து வருபவர் தாலிப் உசேன். இவர் சிக்கன் கடை நடத்தி வருகிறார்.

இவர் தனது கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிக்கனை பேப்பரில் வைத்து வழங்குகிறார்.

English summary

Uttar Pradesh Sambhal Man selling chicken on a piece of paper having of Hindu deities. Now He was arrested by police due to hurting religious sentiments.