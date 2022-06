உபியில் புல்டோசர் நடவடிக்கைக்கு நடுவே.. யோகி படத்தை டாட்டூ போட்ட முஸ்லிம் இளைஞர்.. எங்கே தெரியுமா?

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் ஆக்கிரமிப்பு எனக்கூறி முஸ்லிம்களின் வீடுகள் புல்டோசர் மூலம் இடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் உருவத்தை முஸ்லிம் இளைஞர் ஒருவர் தனது நெஞ்சில் டாட்டூவாக குத்தியுள்ளார். இதுபற்றி அவர் கூறுகையில், ‛‛நான் யோகி ஆதித்யநாத்தின் தீவிர ரசிகன். அவர் தான் என் வழிகாட்டி. இது அவருக்கான பிறந்தநாள் பரிசு'' என அவர் கூறியுள்ளார்.

உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. 2 முறையாக யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக பொறுப்பேற்று செயல்பட்டு வருகிறார். சமீப காலமாக நாட்டில் மதம் சார்ந்த பிரச்சனைகள், சர்ச்சைகள், கருத்து மோதல்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன.

இதுதொடர்பாக நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் இருதரப்பினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு வன்முறைகளும் அரங்கேறி வருகின்றன. இதனால் பல இடங்களில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

உ.பி இஸ்லாமிய போராட்டம்.. முக்கிய புள்ளியின் வீடு புல்டோசர் மூலம் இடிப்பு.. கடுமை காட்டும் யோகி

English summary

Uttar Pradesh Muslim youth tattooed the image of CM Yogi Adityanath A Muslim youth has tattooed the image of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on his chest. About this he said, ‘’ I am an big fan of Yogi Adityanath. And He is My Role Model. This is a birthday gift for him".