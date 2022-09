காணாமல் போன "மகள்".. அவசரமாக போலீசில் புகார் தரச்சென்ற தந்தைக்கு நேர்ந்த கொடூரம்.. உ.பியில் கொடுமை

Lucknow

லக்னோ: தனது மகளை காணவில்லை என போலீஸில் புகார் கொடுக்கச் சென்ற தந்தையை பொதுவெளியில் வைத்து இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் தாக்கும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பொதுமக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து வரும் போலீஸாருக்கு மத்தியில், தனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் அதிகாரத்தை ஆணவமாக எடுத்துக் கொண்டு, மக்களை அவமதிக்கும், அவர்களை துன்புறுத்தும் போலீஸாரும் நம் மத்தியில் இருக்கவே செய்கிறார்கள்.

மக்கள் வரிப் பணத்தில்தான் தங்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது என்பதை கூட மறந்து அவர்கள் இதுபோன்ற அதிகார துஷ்பிரயோகத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். பொதுமக்களிடம் மரியாதையாகவும், கண்ணியமாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என அரசாங்கம் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வந்தாலும், பெரும்பாலான போலீஸார் அதை கடைப்பிடிப்பதில்லை. அப்படியொரு சம்பவம்தான் உத்தரபிரதேசத்தில் நடைபெற்றுள்ளது.

In a shocking incident in Uttar pradesh, A police inspector can be seen slapped a man who had complained about his missing daughter.