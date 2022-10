தூக்குப் போட்ட மனைவி.. ஜாலியாக வீடியோ எடுத்த கணவன்.. காரணம் என்னவாம் தெரியுமா?

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் மனைவி தூக்குப்போட்ட நிலையில் அதனை தடுக்காமல் கணவர் வீடியோ எடுத்து ரசித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பான வீடியோ தற்போது இணையதளங்களில் வெளியாகி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் கான்பூர் அருகே கித்வாய் நகரை சேர்ந்தவர் ராஜ் கிசோர். இவரது மகள் சோபிதா. குல்மோகார் பகுதியை சேர்ந்த் சஞ்சீவ் குப்தா.

இந்நிலையில் தான் சோபிதா-சஞ்சீவ் குப்தா ஆகியோருக்கு திருமண நிச்சயத்தார்த்தம் செய்யப்பட்டது. கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது.

English summary

The incident in Uttar Pradesh where the husband took a video of his wife hanging herself. A video related to this has now surfaced on the internet and is causing a stir.