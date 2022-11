பாபநாசம் பட பாணியில்.. 4 ஆண்டுகளுக்கு பின் வெளிச்சத்துக்கு வந்த கொலை.. மனைவி கைது

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து தாலி கட்டிய கணவனை பெண் ஒருவர் கொன்று புதைத்துள்ள சம்பவம் 4 ஆண்டுகளுக்கு பின் தற்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

டெல்லியில் லிவிங் டூ கெதர் முறையில் வாழ்ந்து விட்டு திருமணத்திற்கு வற்புறுத்தியதால் ஷ்ரத்தா என்ற பெண்ணை கொடூரமாக கொலை செய்தார் அவரது ஆண் நண்பர் அமீன் என்பவர்.

இந்த கொலையை மறைப்பதற்காக அமீன், ஷ்ரத்தாவின் உடலை 35 துண்டுகளாக வெட்டி வனப்பகுதிக்குள் வீசியிருந்த சம்பவம் நேற்று வெளிச்சத்துக்கு நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

ஏற்கனவே 2 புருஷன்.. புதிதாக வந்த கள்ளக்காதலனுடன் பெண் ஓட்டம்.. காவல் நிலையத்தில் கதறும்

