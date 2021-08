நாட்டிலேயே சட்ட ஒழுங்கில் உ.பி. தான் டாப்..அதற்கு ஒரே காரணம் யோகி தான்.. பாராட்டித் தள்ளிய அமித் ஷா

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாக்க யோகி ஆதித்யநாத் அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் பாராட்டும் வகையில் உள்ளதாக உள் துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது கட்டுக்குள் வந்துள்ள நிலையில், தேர்தலைக் கருத்தில் கொண்டு அனைத்து மாநில அரசுகளும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கத் தொடங்கிவிட்டன.

குறிப்பாக, உத்தரப் பிரதேசத்தில் தற்போது ஆளும்கட்சியாக உள்ள யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான பாஜக அரசு பொதுமக்களைக் கவரும் வகையில் பல முக்கிய திட்டங்களை அறிவித்து வருகிறது.

Union Home Minister Amit Shah praised Yogi government in Uttar Pradesh for taking the state to the "top spot" in terms of law and order. Shah credited Yogi Adityanath for effectively implementing development and welfare schemes in the state.