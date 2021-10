உ.பி.யில் பா.ஜ.க வெற்றி பெறுவது உறுதி.. இதற்கு காரணம் இவர்தான்.. அமித்ஷா சொல்கிறார்!

Lucknow

oi-Rayar A

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநில மாநில சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெறுகிறது. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான பா.ஜ.க அரசு ஆட்சியை தக்க வைக்க தீவிரம் காட்டி வருகிறது. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட கருத்து கணிப்பிலும் பாஜக வெற்றி பெறும் என்று கூறப்படுகிறது.

ஆனால் கொரோனா பாதிப்பை சரியாக கையாளதமுறை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பா.ஜ.க.வுக்கு அதிருப்தி அலை வீசுவதால் இந்த முறை பாஜக வெல்லுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Union Home Minister Amit Shah has said that the Yogi government has fulfilled 90 per cent of the promises made in the election manifesto