அங்கீகரிக்கப்படாத மனைகளை பத்திர பதிவு செய்யும் அதிகாரிகளை பணிநீக்கம் செய்ய வேண்டும்-மதுரை கோர்ட்

Madurai

oi-Mani Singh S

மதுரை: தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த சரவணன் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளை, ''அங்கீகரிக்கப்படாத மனைகளை பத்திரப்பதிவு செய்த அதிகாரிகள் யார்? என்பதை கண்டறிந்து அவரை பணிநீக்கம் செய்வதோடு வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும்'' என உத்தரவிட்டுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் வீரபாண்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் சரவணன்.

இவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்து இருந்தார்.

“5 டுவிஸ்டுகள்” - பாயும் பாஜக.. “பதுங்கும்” வங்கத்து புலி! “கப்சிப்” மம்தா -மொத்தமாக மாறும் “கணக்கு”

English summary

The Madurai High Court branch, hearing the petition filed by Saravanan from Theni district, ordered that "action should be taken against the officials who registered the deeds of unauthorized plots".