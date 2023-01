உதயநிதி மு.க.அழகிரி சந்திப்பால் பாலாறும் தேனாறும் ஓடப்போகிறதா? “மதுரை ஏற்கனவே தொல்லை”- மாஜி காட்டம்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : உதயநிதி ஸ்டாலின், மு.க.அழகிரி சந்திப்பு மூலம் தமிழ்நாட்டில் பாலாறும் தேனாறுமா ஓடப் போகிறது? வாரிசு அரசியல் என்பதற்கான எடுத்துகாட்டு இது. தமிழ்நாட்டில் இதனால் எந்த மாற்றமும் ஏற்படப் போவதில்லை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார்.

எம்ஜிஆரின் 106வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு மதுரையில் உள்ள எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலலிதா சிலைகளுக்கு, அதிமுக அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த செல்லூர் ராஜூ, உதயநிதி ஸ்டாலின் - முக அழகிரி சந்திப்பு பற்றி விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பலியான வீரர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை? அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தகவல்!

