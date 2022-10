வாரிசு படம்.. விஜய்க்கு பதில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் நடிக்க வேண்டும்.. செல்லூர் ராஜூ கலகல பேச்சு

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: நடிகர் விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் நடிக்க வேண்டும். அதற்கு கதை கலைஞர் கருணாநிதியும், திரைக்கதை ஸ்டாலினாக தான் இருக்க வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விமர்சனம் செய்தார்.

அதிமுகவில் ஓ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே ஒற்றை தலைமை தொடர்பான மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் அதிமுக இரண்டு அணிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது.

ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பில் ஒரு அணியும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் இன்னொரு அணியும் செயல்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் அதிமுக பொன்விழா நிறைவு மற்றும் 51வது ஆண்டு துவக்க விழா தனித்தனியே நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியா? இயக்குநர் கிருத்திகா உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன பதில்!

English summary

ADMK minister Sellur Raju says, ‛‛Udhayanidhi Stalin to act in actor Vijay's Varisu movie. The story artist is Karunanidhi and the screenplay should be Stalin himself’’.