”திமுகவில் விழா நடத்துவதிலேயே குறி” முதல்வர் இல்லையென்றால் இளவரசருக்கு மரியாதை.. ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

மதுரை: திமுக அரசு விழா நடத்துவதிலும், விழா நாயகனாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இருக்க வேண்டும் என்பதிலேயே கவனம் செலுத்தி வருவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பின், தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சரான ஆர்பி உதயகுமார் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதனைத்தொடர்ந்து திமுக மீதான ஆர்பி உதயகுமார் விமர்சனங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து ஆர்பி உதயகுமார் கூறுகையில், மதுரை மாவட்டத்தில் இருந்து நல்லாசிரியர் விருதுபெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு அதிமுக சார்பாக பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் வரலாறு காணாத வகையில் மின்கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது மக்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய பொருளாதார பிரச்னையை ஏற்படுத்தும்.

English summary

Former AIADMK minister RB Udayakumar has accused the DMK government of giving only agony to the people during its rule.