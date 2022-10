சார்.. ஆறுமுகசாமி அறிக்கை பற்றி என்ன சொல்றீங்க.. நிருபர்கள் கேள்விக்கு ஓபிஎஸ் பதில் என்ன தெரியுமா?

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான ஆறுமுகச்சாமி ஆணையத்தின் அறிக்கை தொடர்பாக நிருபர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதிலளித்தார். மேலும், எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

முன்னாள் முதல் அமைச்சர் ஜெயலலிதா கடந்த 2016ம் ஆண்டில் மரணமடைந்தார். இவரது மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறப்பட்டது.

இதையடுத்து ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் 2017 செப்டம்பர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

English summary

Some are trying to go to court based on the Arumuga samy Commission report on Jayalalithaa's death. O Panneer Selvam said that he did not want to comment.