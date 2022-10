சீண்டாதீங்க.. "நாக்கை வெட்டுவோம்.." எத்தனை கேஸ் போட்டாலும் பயம் இல்ல.. பாஜக மாவட்ட தலைவர் ஆவேசம்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : இந்து மக்களை பிரிக்க நினைக்கின்ற சக்திகளுக்கு எங்கிருந்து யார் பாடம் புகட்டுகிறார்களோ தெரியாது. நாங்கள் பாடம் புகட்டுவோம், அவர்கள் நாக்கை வெட்டுவோம் என ஆவேசமாகப் பேசியுள்ளார் மதுரை புறநகர் மாவட்ட பாஜக தலைவர் மகா.சுசீந்திரன்.

தன் சுயலாபத்திற்காக எந்த மதத்தை இழிவு படுத்தினாலும் நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். நாங்கள் பிறந்த மதத்தை இழிவுபடுத்திக் கொண்டே இருப்பதை நாங்கள் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம் என மகா.சுசீந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜ ராஜ சோழன் இந்து இல்லை என்பது தொடர்பான சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ள நிலையில், பாஜகவினர் பலரும் திருமாவளவன், வெற்றிமாறன் ஆகியோருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதுபற்றிய கேள்விக்கு இவ்வாறு ஆவேசமாகப் பேசியுள்ளார் பாஜக மாவட்ட தலைவர் மகா சுசீந்திரன்.

டிராக்டர் டிரைலர் திருட்டு.. பாஜக மாவட்ட நிர்வாகி காவல் துறையினரால் கைது.. பரபரப்பு!

English summary

"Some forces wants to divide the Hindu people. We will teach them a lesson. We will cut their tongues," Madurai Suburban District BJP President Maha Suseendran said furiously.