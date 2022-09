பெண்ணுக்கு பெண் இப்படியா? விடுதி மாணவிகள் வாழ்க்கையில் விளையாடிய ஜனனி! களத்தில் இறங்கிய சைபர் கிரைம்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையில் தனியார் பெண்கள் தங்கும் விடுதியில் தங்கி இருந்த பெண் ஒருவர் பெண்களை ரகசியமாக வீடியோ எடுத்து மருத்துவருக்கு அனுப்பி வைத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில் அழிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களை மீண்டும் சேகரிக்கும் முயற்சியில் சைபர் கிரைம் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆசிக் . இவர் எம்பிபிஎஸ் படித்து முடித்துவுிட்டு கமுதியில் முஸ்லீம் பஜாரில் கிளினிக் நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு திருமணமாகி 3 ஆண்டாகி விட்டது.

இவரது கிளினிக் அருகேயுள்ள பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜனனி. இவர் மதுரை அண்ணாநகரில் உள்ள தனியார் பெண்கள் விடுதியில் தங்கி மதுரையிலுள்ள தனியார் கல்லூரியில் பி.எட்., படித்து வருகிறார். இவருக்கும், கமுதியைச் சேர்ந்த டாக்டர் ஆசிக் என்பவருக்கும் பல ஆண்டாக நட்பு இருந்துள்ளது.

