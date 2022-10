தீபாவளி கங்கா ஸ்நானம்: நல்லெண்ணெய்யில் மகாலட்சுமி..வெந்நீரில் கங்கை..பாரம்பரியம் சொல்லும் ரகசியம்

Madurai

மதுரை: தீபாவளி நாளில் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து சுடுநீரில் குளிக்க வேண்டும் என்பது சாஸ்திரம். சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாகவே நல்லெண்ணெயை தலைக்கு தேய்த்து ஊறவைத்து குளிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதற்கான காரணத்தை பார்க்கலாம்.

தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே பட்டாசும், பலகாரமும் முதலிடம் பிடிக்கும். கிராமப்புறங்களில் அசைவ உணவு களைகட்டும் இவை அனைத்துக்கும் முன்பாக உடம்பில் குளிர குளிர நல்ல எண்ணெய் தேய்த்து வெந்நீரில் குளிப்பது அவசியம். இதற்கு கங்கா ஸ்நானம் என்று சொல்வார்கள்.

சனி நீராடு என்பது பெரியவர்கள் கூறும் முது மொழி. சனிக்கிழமை தோறும் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது உடலுக்கு ஆரோக்கியம். அதே போல தீபாவளி பண்டிகை நாளில் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதும் பாரம்பரியமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையன்று தீபாவளி பண்டிகை நாளில் அதிகாலை 4 மணி முதல் 5.30 மணிக்குள் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு அருணோதய காலத்தில் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க வேண்டும்.

Deepavali is a festival, then firecrackers and snacks are the first choice. Weed out non-vegetarian food in rural areas Before all this it is necessary to rub good oil on the body to cool down and bathe in hot water.This is called Ganga bathing. On the day of Deepavali on 14th November from 4 am to 5.30 pm before sunrise, you should take a bath with good oil during dawn.