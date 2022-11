"தத்தளிக்கும் சென்னை" அமைச்சர்கள் ஓடுகிறார்களே தவிர பணிகள் நடப்பதில்லை.. ஆர்பி உதயகுமார் அட்டாக்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மழைநீர் வடிகால் பணிகளை உரிய நேரத்தில் முடிக்க அரசு தவறுவிட்டதால், தற்போது சென்னை தத்தளித்துவருவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் தொடங்கி டிசம்பர் வரை வடகிழக்கு பருவமழை காலம் ஆகும். இந்தாண்டு இயல்பை விட 38 சதவிகிதம் முதல் 75 சதவிகிதம் வரை கூடுதல் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் நமக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்த நிலையில் கடந்த 29ம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழைத்து தொடங்கி தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. சென்னை கேகே நகர், அசோக் நகர், பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, கோயம்பேடு, காசிமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சென்னை வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது.

இப்டி கேப்பே விடாம கொட்டிட்டு இருந்தா என்ன சார் அர்த்தம்.. மனசாட்சியே இல்லையா?

English summary

Former AIADMK minister RB Udayakumar has criticized that Chennai is affecting because the government has failed to complete the rainwater drainage works on time.