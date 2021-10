முல்லை பெரியாறு விவகாரம்: தமிழக உரிமைகளை தி.மு.க அரசு விட்டு கொடுக்கிறதா?.. அண்ணாமலை கேள்வி

Madurai

மதுரை: முல்லை பெரியாறு விவகாரத்தில் தமிழக உரிமைகளை தி.மு.க அரசு விட்டுக் கொடுக்கிறது என்று பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மதுரையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் கூறியதாவது;-

முல்லை பெரியாறு அணையில் 139 அடி வரைக்கும் தண்ணீரை தேக்கி வைக்கலாம் என்று நீதிமன்றம் கூறி இருக்கிறது. ஆனால் 136 அடியில் அணையை திறக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?

English summary

Annamalai has accused the DMK government of relinquishing Tamil Nadu rights in the mullaperiyar dam issue. Why should people panic over mullaperiyar dam ? He questioned