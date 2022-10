மதுரை பகுதியில் வெளுத்து வாங்கிய மழை.. 4 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கொட்டிய மழையால் சாலைகளில் வெள்ளம்!

Madurai

மதுரை : மதுரை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் நேற்று மாலை முதல் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் நேற்று மாலை முதல் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்து வருகிறது.

மதுரையில் நேற்று மாலை ஆறு மணி அளவில் வெளுத்து வாங்கத் தொடங்கிய கனமழை 4 மணி நேரமாக தொடர்ந்தது.

மதுரை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களின் பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் சாலைகளில், மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.

The rain that started yesterday evening in Madurai and surrounding districts continues even past midnight. Due to this the roads are flooded. Motorists and public are being inconvenienced.