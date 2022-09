மாணவர்கள் கையில் பாட்டில்.. மது விற்பனைக்கே தடை விதித்துவிடுவோம்.. உஷார்.. ஹைகோர்ட் கிளை எச்சரிக்கை

Madurai

மதுரை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக சீருடையுடன் பள்ளி மாணவர்கள் மது அருந்தும் வீடியோக்கள் சில சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவியது.

இது பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் பள்ளி மாணவர்கள் மது அருந்துவதை தடுக்க உரிய தீர்வு காணப்பட வேண்டும், இல்லையென்றால் மது விற்பனைக்கு தடை விதிக்க நேரிடும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பான படங்களுடன் நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டதையடுத்து இந்த எச்சரிக்கையை நீதிபதிகள் விடுத்துள்ளனர்.

For the past few days in Tamil Nadu, videos of school students drinking alcohol in uniform have gone viral on social media. This caused great dissatisfaction among the public. In this case, Maduraik High Court has warned that a suitable solution should be found to prevent school students from drinking alcohol, otherwise the sale of alcohol will be banned. The judges issued this warning after a petition was filed in the court along with related pictures.