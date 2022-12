கார்த்திகை தீப திருவிழா தமிழகம் முழுவதும் கோலாகலம்..லட்ச தீபத்தில் ஜொலித்த மீனாட்சி அம்மன் கோவில்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கார்த்திகை தீப பெருவிழாவையொட்டி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் லட்ச தீபங்கள் ஏற்றி பக்தர்கள் வழிபாடு செய்தனர். கோயில் பொற்றாமரை குளம் மற்றும் அம்மன், சுவாமி சன்னதி உள்பட கோயில் முழுவதும் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டன. வீடுகள் தோறும் மக்கள் விளக்கேற்றி இறைவனை வழிபட்டனர்.

ஐப்பசி மாதம் தீபாவளி திருவிழா இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. அதுபோல கார்த்திகை தீபத்தை தமிழ்நாட்டில் பன்னெடுங்காலமாகவே கொண்டாடி வருகின்றனர். கார்த்திகை மாத பவுர்ணமி நாளில், வீடுகளிலும், கோயில்களிலும் பிரகாசமான தீபங்களை ஏற்றி மக்கள் கொண்டாடுவது வழக்கம். இதற்கு "கார்த்திகை விளக்கீடு" என்று பெயர். மாலை வேளைகளில் வீடுகளிலும் வீட்டுக்கு வெளிப் புறங்களில் வீட்டு முற்றங்களில் மாடங்களிலும் விளக்கேற்றிக் கொண்டாடப்படும்.

கார்த்திகை மாதம் முழுதும் தினமும் மாலையில் வீடுகளிலும் ஆலயங்களிலும் விளக்கேற்றி வழிபடுவது, அக்கினியின் வாயிலாக ஆண்டவனுக்கு நாம் செய்யும் பெரும் யாகத்திற்கு நிகரான பலன் தரக்கூடியது. தினமும் விளக்கேற்ற முடியாதவர்கள் துவாதசி, சதுர்த்தசி, பவுர்ணமி ஆகிய மூன்று தினங்களில் மட்டுமாவது கண்டிப்பாக வீட்டின் வெளியிலும் தீபம் ஏற்றி வழிபட வேண்டும். நேற்றைய தினம் வீடுகளில் பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டது. திருவண்ணாமலை மலை மீது இன்று மகா தீபம் ஏற்றப்பட்ட உடன் மக்கள் வீடுகளில் விளக்கேற்றி இறைவனை வழிபட்டனர்.

