ஆஸ்பத்திரியில் டாக்டர் இல்லையா? உடனே தூக்கிடுங்க! முதல்வன் பட பாணியில் மாஸ் காட்டிய அமைச்சர் மா.சு!

மதுரை : மதுரையில் இருந்து திண்டுக்கல் செல்லும் வழியில் திடீரென வாடிப்பட்டி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மருத்துவர் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அங்கு பணியில் இல்லாத மருத்துவர் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டிற்கு செல்வதற்காக சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வந்தார்.

தமிழகம் வந்த வெளிநாட்டு விமான பயணிகளிடம் கொரோனா கண்டறியப்படவில்லை! இருந்தாலும்..அமைச்சர் எச்சரிக்கை

வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகை தரும் பயணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு பயணிகளுக்கு சுகாதாரத்துறை சார்பில் கொரோனா மற்றும் குரங்கு அம்மை நோய் தடுப்பு கண்காணிப்பு பணிகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. என்பது குறித்தும் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

English summary

On the way from Madurai to Dindigul, Medical Minister Ma Subramanian inspected the Vadipatti Government Primary Health Center and ordered immediate action against the doctor who was not on duty there.