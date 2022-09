"மெத்த படித்தவருக்கு சமூக திட்டங்கள் பற்றி தெரியவில்லை" பிடிஆர் மீது பாய்ந்த ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மக்களின் சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்களை நிறுத்திவிட்டு வருவாய் பற்றாக்குறை இரு மடங்காக குறைத்ததாக கூறுவதா என்று அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியமைத்து ஒரே ஆண்டில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கு செலவழித்தும் வருவாய், நிதி பற்றாக்குறையை பொருளாதாரம், வளர்ச்சியையும் பாதிக்காமல் குறைத்துள்ளதாகவும், அதேநேரம் பண வீக்கமும் குறைந்துள்ளதகவும் நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார்.

இந்த நிலையில் தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கருத்துக்கு, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், பொருளாதாரம் படித்தவருக்கு மக்கள் வாழ்க்கை பற்றி தெரியுமா, ஒரு மனிதனுக்கு தேவை உணவு, உடை, இருப்பிடமாகும்.

English summary

AIADMK Ex Minister RB Udhayakumar said that revenue deficit has been halved by stopping the social security schemes of the people.