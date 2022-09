"தமிழகத்திற்கே நிதிகொடுக்கும் பிடிஆர்.. மதுரைக்கு மட்டும் கொடுப்பதில்லை" பாயும் செல்லூர் ராஜூ!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி கொடுக்கும் அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், மதுரைக்கு மட்டும் நிதி வழங்குவதில்லை என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணாவின் 114வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தலைமையில் மதுரை தெற்கு மாசி வீதி பகுதியில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான அதிமுக தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர்.

தொடர்ந்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேசுகையில், தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஒரு சொட்டு மது கூட இருக்காது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சொன்னார். ஆனால் தற்போது தமிழகம் போதை மாநிலமாக மாறிவிட்டது.

Former AIADMK Minister Sellur Raju has criticized the Minister PTR Palanivel Thiagarajan who is giving funds to Tamil Nadu, but not to Madurai.