தூற்றுவோர் தூற்றட்டும்.. எடப்பாடி பற்றி கவலையில்லை.. பகவத் கீதையை மேற்கோள் காட்டிய ராஜகண்ணப்பன்!

மதுரை: எதிர்க்கட்சியை பற்றியோ, எடப்பாடி பழனிசாமி பற்றியோ எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என்று அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தெரிவித்துள்ளார். பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் அதிமுகவின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு, போற்றுவோர் போற்றட்டும், புழுதி வாரி தூற்றுவோர் தூற்றட்டும் என்று பகவத் கீதை வாசகத்தை மேற்கோள் காட்டி அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். தமிழக மக்களுக்கு செங்கரும்பு வழங்கப்படும் என்பது வேண்டுகோளுக்கேற்ப கொடுப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

வரும் ஜனவரி 15ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழக அரசு தரப்பில் ரூ.1,000 ரொக்கம், பச்சரிசி, சர்க்கரை ஆகியவை வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் கரும்பு இடம்பெறாதது குறித்து பல தரப்பினரும் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் செங்கரும்பும் வழங்கப்படும் என்ற தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது. அதேபோல் வேட்டி மற்றும் சேவை வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை அதிமுகவினர், நாங்கள் அறிவுறுத்திய பின்னரே தமிழக அரசு வழங்கியதாக பேசி வருகின்றனர்.

Minister Rajakannappan said that we have no concern about the opposition or Edappadi Palanisamy. Minister Rajakannappan has responded to AIADMK's accusations on the Pongal prize collection with Bhagavad Gita lines. He said that sugarcane will be provided to the people of Tamil Nadu as per their request.