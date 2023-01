"இந்தா வாறேன் அம்மானு போனான்" பலியான மாடுபிடி வீரர் அரவிந்த்ராஜ்.. நெஞ்சை அடித்து கொண்டு கதறும் தாய்

Madurai

மதுரை: பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் மாடுபிடி வீரர் அரவிந்த்ராஜ் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே சோதனை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 25 வயதாகும் அரவிந்த்ராஜிற்கு திருமண ஏற்பாடுகள் தொடங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ஜல்லிக்கட்டில் காளை குத்தி தூக்கி வீசப்பட்டு உயிரிழந்தார். மகனை இழந்து தாய் அழுத சம்பவம் கிராம காண்போரை வேதனையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் வீர விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. உலகப் புகழ் பெற்ற அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு நேற்று வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்த நிலையில் இன்று காலை மதுரை மாவட்டம் பாலமேடு கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன.

மாட்டு பொங்கலான இன்று பாலமேட்டில் தொடங்கிய ஜல்லிக்கட்டு ஒன்பது சுற்றுகளாக நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் மொத்தம் 827 காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன. 306 மாடுபிடி வீரர்கள் களத்தில் காளைகளோடு விளையாடினர். இதனிடையே 9 காளைகளை அடக்கி, அதிக காளைகளை அடக்கிய வீரர்கள் பட்டியலில் 3ம் இடத்தில் இருந்த அரவிந்த்ராஜ் உயிரிழந்தது மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

