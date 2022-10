அம்மா கையினால் மரணம்..நரகாசுர வதம்..நாடெல்லாம் கொண்டாடும் தீபாவளி..புராண கதை

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரமான கிருஷ்ணர், கொடிய நரகாசுரனை வதம் செய்ததைக் கொண்டாடும் தினமே தீபாவளி பண்டிகை. இந்த நாள் நரக சதுர்த்தசியாகவும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. மக்களுக்கு நரக வேதனையை அளித்து வந்த நரகாசுரனை நரக சதுர்த்தசி அன்று அழித்தார் கடவுள். அன்று அவனது அழிவு நிகழ்ந்து துயரம் அகன்றதால், 'நரக சதுர்த்தசி நீராடல் துயரத்தை அகற்றும்' என்பது உறுதியாகிவிட்டது. நரகாசுரன் துயரத்தில் இருந்து விடுபட்டு மோட்சத்தை அடைந்த நாள் அது. அன்று துன்பம் விலகியதில் மக்களிடம் மகிழ்ச்சி பொங்கியது. அந்த நாளையே பண்டிகை நாளாக கொண்டாடுகிறோம்.

ஐப்பசி மாதம் அமாவசைக்கு முந்தைய நாளான 'சதுர்த்தசி' 'நரக சதுர்த்தசி' யாக கொண்டாடப்படுகிறது.

வராக அவதாரத்தின் போது மகாவிஷ்ணுவிற்கும் பூமாதேவிக்கும் பிறந்தவர் நரகாசுரன் . இவர் தன்னுடைய தாயினால்தான் மரணம் ஏற்பட வேண்டும் என்ற வரம் வாங்கியதாகவும், அதன் காரணமாக திருமாலின் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் பூமாதேவி சத்தியபாமாவாக பிறந்து நரகாசுரனை வதம் செய்ததாகவும் கூறுகிறது புராண கதை.

நரகாசுரனின் மரணத்தினை தேவர்கள் கொண்டாடியது போல மக்களும் கொண்டாட வேண்டும் என்று சத்யபாமா கிருஷ்ணரிடம் வரம் வாங்கியதால் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை வரும் திங்கட்கிழமை 24ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் புராண கதையை பார்க்கலாம்.

English summary

Deepavali is also known as Naraka Chaturdasi as it is the day on which the hell is slaughtered, Legend has it that Krishna killed the arrogant Narakasura by Satyabhama. We celebrate Deepavali on the day of Narakasuran Samharam.