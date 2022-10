பிரதமர் பெயரில் விளம்பரப் பிராண்டிங்! இதை திருத்தாமல் விடக்கூடாது! பழனிவேல் தியாகராஜன் பாய்ச்சல்!

Madurai

மதுரை: மத்திய அரசின் திட்டங்கள் என்ற பெயரில் பிரதமரை மக்கள் மத்தியில் பிராண்டிங் செய்யும் வேலைகள் நடந்து வருவதாக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் விமர்சித்துள்ளார்.

பிரதான் மந்திரி என்ற பெயரில் தொடங்கும் திட்டங்களில், மத்திய அரசின் பங்களிப்பைக் காட்டிலும் மாநில அரசின் பங்களிப்புத் தொகை தான் அதிகம் என்ற விவரத்தை அவர் வெளியிட்டார்.

இது போன்ற போக்கை திருத்தாமல் விடக்கூடாது என்றும் இது தொடர்பாக முதலமைச்சரிடம் கூட தாம் ஏற்கனவே பேசியிருப்பதாகவும் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

Finance Minister Palanivel Thiagarajan has criticized the work of branding the Prime Minister among the people in the name of central government schemes.