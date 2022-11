அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் படித்தாரா? வரலாறு தெரியாதவர்களுக்கு பாஜகவில் பதவி.. மதுரையில் சீறிய ஆர்எஸ் பாரதி!

Madurai

மதுரை: தமிழ்நாட்டின் வரலாறு தெரியாதவர்கள் பாஜகவில் பதவியில் இருப்பதாக திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்எஸ் பாரதி விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் திமுக சார்பாக இந்தித் திணிப்புக்கு எதிராக விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கலந்து கொண்டார்.

இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் ஆர்எஸ் பாரதி பேசுகையில், காவல்துறைக்கு தகுதியற்றவர்கள் என்று சொல்லி வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் தற்போது நம்மிடம் கேள்வி கேட்டு வருகிறார்கள். இதற்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை.

