பிரதமர் மோடியுடன் கைகோர்த்த நடிகர் அஜித்குமார்..? அட்ராசிட்டி செய்யும் “பாசக்கார” மதுரை ரசிகர்கள்..!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அஜித்குமார் நடித்துள்ள வலிமை திரைப்படம் வருகிற 24 ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ள நிலையில், மதுரையில் நடிகர் அஜித்குமாரின் ரசிகர்கள் பிரதமர் நரேந்திரமோடியுடன் அஜித்குமார் வேஷ்டி சட்டை அணிந்து கொண்டு நடந்து வருவது போன்ற போஸ்டர்களை ஒட்டி வருகின்றனர்.

நடிகர் அஜித் நடிப்பில் வலிமை திரைப்படம் தயாராகி உள்ளது. கொரோனா பரவலால் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்தது.

இதனால், வலிமை 'அப்டேட்' வேண்டும் என்று அஜித் ரசிகர்கள் இணைத்தில் 'டிரெண்ட்' செய்து வந்தனர். வலிமை அப்டேட் என்ற வார்த்தையை வைத்து அரசியல் தலைவர்களும் தங்களை முன்னிறுத்திக் கொள்ளும் அளவுக்கு இந்த வார்த்தை பிரபலமானது.

“வலிமை” டிக்கெட் 1000 ரூபாயா..? தியேட்டர் வாசலில் அஜித் ரசிகர்கள் போராட்டம்..மேலாளரை தாக்க முயற்சி.!

English summary

With the release of Ajith Kumar starrer 'Valaimai' coming out on the 24th, Ajith Kumar's fans in Madurai are pasting posters of Ajith Kumar walking with Prime Minister Narendra Modi wearing a Vashti shirt.