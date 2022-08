ரெய்டு.. மோடியை பார்த்து ஸ்டாலின் பயந்துட்டாரு! அதனால் தான் இந்த வரவேற்பு! சீண்டிய செல்லூர் ராஜு..!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : வருமான வரி மற்றும் அமலாக்கத்துறை சோதனைக்கு பயந்து தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பாரத பிரதமருக்கு வரவேற்பு அளித்ததாகவும், ஒன்றிய பிரதமர் என கூறி வந்த தமிழக முதல்வர் தற்போது இந்திய பிரதமர் என கூறி வரவேற்கின்றார் என முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரை அதிமுக சார்பில் திமுக, பாரதிய ஜனதா, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் இருந்து பல்வேறு நிர்வாகிகள் அதிமுகவில் இணையும் நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக மாவட்ட செயலாளருமான செல்லூர் ராஜு கட்சியில் இணைந்தவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி அதிமுகவுக்கு வரவேற்றார்.

Former Minister Sellur Raju has criticized that Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin welcomed the Prime Minister of India out of fear of income tax and enforcement department inspection, and the Tamil Nadu Chief Minister who claimed to be the Union Prime Minister is now welcoming him as the Prime Minister of India.