அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு: சொல்லி அடித்த கைக்குறிச்சி காளை.. 26 காளைகளை அடக்கி ‘கார்’ வென்ற வீரர்!

Madurai

மதுரை : பொங்கலையொட்டி மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூரில் இன்று நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நிறைவடைந்தது. இந்த ஜல்லிக்கட்டில் 26 காளைகளை அடக்கிய சிவகங்கையை சேர்ந்த அபி சித்தர் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். முதலிடம் பிடித்த அபி சித்தருக்கு கார் பரிசாக வழங்கப்பட்டது. அதேபோல, சிறந்த காளையாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கைக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த தமிழ்ச்செல்வனின் காளை தேர்வு செய்யப்பட்டு கார் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இதே காளை தான் கடந்த ஆண்டும் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் சிறந்த காளையாக தேர்வாகி கார் பரிசு பெற்றது.

சிறந்த வீரருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சார்பிலும், சிறந்த காளைக்கு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார்பிலும் கார் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.

அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். வாடிவாசல் வழியாக சீறிப் பாய்ந்த காளைகளை, மாடுபிடி வீரர்கள் தீரத்தோடு போட்டி போட்டு அடக்கினர்.

English summary

Jallikattu held today at Alanganallur has concluded. Abhi Siddhar from Sivagangai who tamed 26 bulls in this Jallikattu was gifted a car on behalf of Chief Minister M.K.Stalin. The prize was presented by Minister P. Murthy.