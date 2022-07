தமிழக அரசியலில் விரைவில் மாற்றம்.. எப்படி தெரியுமா? இந்து முன்னணி காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் பகீர்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தமிழக அரசியல் விரைவில் தற்போதய மகாராஷ்டிரா அரசியல் போல் மாற உள்ளது, இதற்கு பின்னணியில் ஒருவர் இருப்பார் என்று இந்து முன்னணியின் மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எப்போது மத்திய அரசை ஒன்றிய அரசு என்று கூறுவதை நிறுத்துகிறாரோ அப்போது தான் ஸ்டாலினை தமிழக முதல்வர் என நாங்கள் அழைப்போம் அதுவரை கவர்னரின் ஆலோசகர் என நாங்கள் அழைப்போம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாநகர இந்து முன்னனி சார்பில் மதுரை ஜான்சிராணி பூங்கா திடலில் நடைபெற்ற பிரச்சார பயண பொதுக்கூட்டத்தில் இந்து முன்னனியின் மாநில நிர்வாகிகள் மதுரை மாவட்ட தலைவர் அழகர்சாமி இந்து முன்னனி மாநில தலைவர் காடேஸ்வர சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

நாளை ரொம்ப முக்கியம்.. என்ன பண்ணலாம்? விசாரித்த எடப்பாடி.. 3

திருச்செந்தூரிலிருந்து சென்னை வரை நடைபெறும் இந்துக்களின் உரிமை மீட்க பிரச்சார பயணத்தினை வரவேற்ற மதுரை மாநகர், புறநகர் மாவட்ட இந்து முன்னனியினர் இந்து முன்னனி மாநில தலைவர்

காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியனுக்கு ஆள் உயர மலர்மாலை, செங்கோல், வீர வாள் உள்ளிட்டவற்றை பரிசாக வழங்கினார்கள்.

English summary

Tamil Nadu politics is soon going to become like the current Maharashtra politics, said the state president of the Hindu Front Kadeswara Subramaniam. He said that when Tamil Nadu Chief Minister Stalin stops calling the Central Government as a Union Government, then we will call him the Chief Minister of Tamil Nadu and till then we will call him the Advisor to the Governor.