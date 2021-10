காஞ்சி காமாட்சி, மதுரை மீனாட்சியை தரிசித்த மக்கள் - வெள்ளியன்று கோவில் திறப்பால் மகிழ்ச்சி

Madurai

மதுரை: தமிழகம் முழுவதும் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு உட்பட வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் கோவில்களைத் திறக்க அரசு

அளித்துள்ளதால் விஜயதசமி தினமான இன்று காலை முதலே ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பல மாதங்களுக்குப் பிறகு வெள்ளிக்கிழமை தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பக்தர்கள் ஏராளமானோர் கோவிலுக்கு வந்து பரவசத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

வாரத்தின் ஏழு நாளில் எந்த நாள் கோவிலுக்கு போனாலும் வெள்ளிக்கிழமை அம்மன் கோவிலுக்கும் சனிக்கிழமை பெருமாள் கோவிலுக்கும், சிவ ஆலயத்தில் சனிபகவானையும் வழிபட வேண்டும் என்று பலரும் விரும்புவார்கள். கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் வகையில் கடந்த மே மாதம் கோவில்களில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

கொரோனா படிப்படியாக கட்டுக்குள் வரவே வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு தவிர பிற நாட்களில் சாமி தரிசனம் செய்ய அரசு அனுமதி அளித்தது. என்னதான் 4 நாட்கள் அனுமதி இருந்தலும் மீதமுள்ள நாட்களும் கோவில்களில் சாமி கும்பிட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் மட்டுமல்லாது அரசியல் கட்சியினரும் கோரிக்கை வைத்தனர். தீச்சட்டி எல்லாம் ஏந்தி போராட்டம் நடத்தினர்.

நாட்டின் மக்கள் தொகை கொள்கையை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்... மத்திய அரசுக்கு மோகன் பகவத் அட்வைஸ்

The government will open temples across Tamil Nadu seven days a week, including Fridays, Saturdays and Sundays. Many devotees have been performing Sami darshan since this morning on Vijayadasami day. Many devotees came to the temple and performed Sami darshan with ecstasy as they were allowed to darshan on Friday after many months.