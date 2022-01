அறுவடை திருநாள்...சூரியனுக்கு படையலிடும் போது இவங்களுக்கும் நன்றி சொல்ல மறக்காதீங்க

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தை மாதம் முதல் நாள் அன்று உலகிற்கு வெளிச்சம் கொடுத்து விளைச்சலுக்கு உதவி புரியும் சூரியன், மண், கால்நடைகள் அனைத்துக்கும் மரியாதை செய்யும் விதமாக, நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாகவும் உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் பொங்கல் திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் நாம் சூரியனை வணங்கும் அதே நேரத்தில் இந்திரன், உபேந்திரனுக்கும் நன்றி கூற வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் எத்தனையோ பண்டிகைகள் கொண்டாடினாலும் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட்டங்கள் நான்கு நாட்கள் களைகட்டும். வீடுகளை சுத்தம் செய்து வெள்ளையடித்து அலங்காரம் செய்து, மாவிலை தோரணங்கள் கட்டி,கணுப்பிள்ளை, வேப்பிலை, கம்பு, ஆவாரம்பூ போன்றவைகளை சேர்த்து காப்பு கட்டுவார்கள்.

உறவினர்களுடன் கூடி மகிழ்ந்து ஒன்றாக அமர்ந்து உண்டு ஒற்றுமையாக கொண்டாடுவதே பொங்கல் பண்டிகையின் சிறப்பாகும். இந்த நாளில் மழைக்குக் காரணமான இந்திரன், பயிர் நன்றாக வளர்ந்து தானியங்கள் அதிகமாக விளைவதற்கு காரணமான சூரியன், இந்திரனுடைய சகோதரன் உபேந்திரன் ஆகியோர்களுக்கு நன்றி கூறும் விதமாகவும் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

English summary

Thai Pongal Thirunal is celebrated on the 14th. On this day, which is celebrated as the harvest festival, Pongal is also celebrated as a way of thanking Indra for the rains, the sun for causing the crop to grow well and the grains to grow well, and Indra's brother Upendran.