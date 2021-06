ஹெச்.ராஜா மீதான வழக்கு விசாரணை.. அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது.. அரசு தரப்பு விளக்கம்

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: நீதிமன்றத்தை கொச்சைப்படுத்தி பேசிய வழக்கில் பாஜக முன்னாள் தேசிய செயலாளர் ராஜா மீது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஹெச்.ராஜா மீதான வழக்கு விசாரணை திருமயம் நீதிமன்றத்தில் அடுத்த மாதம் தொடங்க உள்ளது என அரசு தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.

வழக்கு விசாரணை சிவகங்கை மாவட்டம் திருமயம் நீதிமன்றத்தில் அடுத்த மாதம் தொடங்க இருப்பதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீசார் பதிவு செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையில் H. ராஜா தலைமறைவு என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.. தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழக வழக்கறிஞர் துரைசாமி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே நடைபெற்ற ஊர்வலத்தின்போது மேடை அமைத்து பேசுவதற்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்தது. அந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அப்போதைய பிஜேபி தேசிய செயலாளர் ஹெச்.ராஜா காவல்துறையை கண்டித்ததுடன், நீதிமன்றத்தை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் இழிவான சொற்களில் விமர்சித்தார். அந்த விவகாரம் தொடர்பாக திருமயம் காவல் நிலையத்தில் பதிவான வழக்கு திருமயம் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

Former BJP national secretary Raja has been charged in the Madurai branch of the High Court in a case of slandering the court. The trial of H. Raja is scheduled to begin next month in the Thirumayam court, the government has explained in court.